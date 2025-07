'Pode devorar Musk': o que é o Doge, que Trump usou para ameaçar bilionário

O que Trump falou agora?

Trump disse que Musk recebe "mais subsídios do que qualquer ser humano". Em publicação feita em sua rede social, o Truth Social, Trump defendeu que o Doge deveria analisar os subsídios dados às empresas de Musk. "Elon Musk sabia, muito antes de me apoiar tão fortemente para a presidência, que eu era totalmente contra o Mandato dos Veículos Elétricos. Isso é ridículo e sempre foi uma parte importante da minha campanha. Carros elétricos são bons, mas ninguém deveria ser forçado a ter um. Elon pode estar recebendo mais subsídios do que qualquer ser humano na história, de longe. E, sem esses subsídios, Elon provavelmente teria que fechar as portas e voltar para casa, na África do Sul."

Sem mais lançamentos de foguetes, satélites ou produção de carros elétricos e nosso país economizaria uma fortuna. Talvez devêssemos pedir ao Doge para dar uma boa olhada nisso? Muito dinheiro a ser economizado!

Trump, no Truth Social

"Doge é o monstro que pode ter de voltar e devorar Elon", completou Trump. Mais tarde, Trump deu uma entrevista em frente à Casa Branca em que afirmou que deveria investigar subsídios dados a Elon Musk. Ao ser questionado se deportaria o empresário, Trump afirmou: "Vamos ter de dar uma olhada. Talvez tenhamos que chamar o Doge para Elon. Você sabe o que é o Doge? É o monstro que pode ter de voltar e devorar o Elon. Não seria terrível? Ele recebe muitos subsídios."

As empresas de Musk dependem fortemente de uma série de contratos federais, políticas públicas, subsídios e créditos. Isso tem gerado receitas de dezenas de bilhões de dólares ao longo dos últimos anos. A SpaceX, por exemplo, recebeu bilhões de dólares federais para o envio de astronautas ao espaço e outros trabalhos para a Nasa, incluindo um contrato para enviar uma equipe da agência espacial à Lua no próximo ano.

*Com informações da Reuters e AFP e de reportagem de 30/05/2025