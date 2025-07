Naufrágio na Indonésia: Quatro pessoas morrem e 30 estão desaparecidas

Ondas de até 2,5 metros, acompanhadas por "ventos e uma correnteza forte", interromperam as operações de resgate. "O KMP Tunu Pratama Jaya afundou cerca de 25 minutos após levantar âncora", disse Nanang Sigit, diretor da agência de resgate local.

Acidentes marítimos são comuns

Acidentes marítimos ocorrem regularmente na Indonésia, um arquipélago tem cerca de 17 mil ilhas, e em parte devido aos padrões de segurança limitados. Em março, um barco com 16 pessoas a bordo virou em mar agitado na mesma ilha turística de Bali. Uma mulher australiana morreu e pelo menos outra pessoa ficou ferida.

Em 2018, mais de 150 pessoas morreram quando uma balsa afundou no Lago Toba, um dos mais profundos do mundo, na ilha de Sumatra. Em 2022, uma balsa que transportava mais de 800 pessoas encalhou em águas rasas na costa da província de East Nusa Tenggara, no leste do arquipélago, e permaneceu encalhada por dois dias antes de ser liberada. Não houve relatos de feridos.

