Ilhas no Japão entram em alerta após mais de mil terremotos em duas semanas

Não há alerta de tsunami ativo até agora. O tremor mais forte dessa sequência, que aconteceu ontem, teve profundidade de 20 quilômetros e foi o maior que já atingiu a região da Vila de Toshima, que abrange o arquipélago.

Ainda assim, a prefeitura vai ajudar moradores que quiserem sair da ilha. À agência de notícias NHK, o prefeito da Vila de Toshima, Genchiro Kubo, afirmou que moradores de todas as ilhas que seguem tremendo vão poder embarcar amanhã de manhã (hoje à noite, no horário do Brasil) em uma barca para a casa de parentes e familiares em outras regiões.

Ninguém ficou ferido até o momento. O alerta segue em vigor porque a chuva se aproxima do arquipélago, o que, somado a tremores de maior magnitude, pode causar deslizamentos de terra.