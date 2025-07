China tem bomba que pode causar blecautes em áreas de até 10 mil m²; vídeo

Durante o conflito do Kosovo, no final da década de 1990, este tipo de armamento foi utilizado contra a então Iugoslávia. Em maio de 1999, cerca de 70% do país ficou sem luz após uma bomba de grafite provocar um curto-circuito nas estações elétricas locais. A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), responsável pelo lançamento da arma junto às Forças Aéreas dos EUA, disse que provocou o corte elétrico na maior parte da rede do país sem o objetivo de danificar a infraestrutura dos sistemas. A intenção, segundo a organização, era desgastar o governo local frente à população e pressionar as autoridades a atenderem as suas exigências.