Libertação de reféns: como é a proposta de cessar-fogo entre Hamas e Israel

O Hamas afirmou hoje que aceitou a proposta de cessar-fogo de 60 dias patrocinada pelos EUA, que já havia sido aceita por Israel. O acordo envolve a libertação gradual de reféns, segundo a imprensa internacional.

O que aconteceu

Ao todo, devem ser libertos dez israelenses vivos e 18 mortos. As libertações ocorrerão no primeiro, sétimo, trigésimo, quinquagésimo e sexagésimo dia.

Solturas pelo Hamas ocorrerão da seguinte forma: oito vivos no primeiro dia; cinco mortos no sétimo dia; outros cinco mortos no trigésimo dia; dois vivos no quinquagésimo dia; e oito mortos no último dia de cessar-fogo.