Turista filma a própria morte em ataque de ursa após alimentar filhotes

Um turista italiano filmou a própria morte ao ser atacado por uma ursa após oferecer comida aos filhotes dela e tirar uma selfie com o animal durante um passeio na Romênia.

O que aconteceu

Equipes de resgate encontraram as imagens do ataque no celular da vítima. "Aqui está o urso, que lindo, está vindo em minha direção", diz o italiano Omar Farnang Zin, 48, no vídeo, antes de ser atacado e arrastado por cerca de 40 metros. As informações são da Antena 1, uma TV local. Nas redes sociais, há vários vídeos dele gravando animais selvagens de perto.

Ataque ocorreu após o turista oferecer comida aos filhotes da ursa. Ele passeava pelas montanhas dos Cárpatos, na estrada Transfagarasan. Placas alertavam que alimentar os animais era proibido.