Violência e corrupção: o que é MS-13, gangue que Trump promete 'erradicar'?

Bukele concordou em acolher mais de 200 migrantes deportados em uma prisão construída para terroristas, mas jornal aponta ligação dele com o MS-13. Segundo o jornal, os promotores acumulam evidências de que os líderes concordaram em reduzir a violência no país centro-americano e apoiar politicamente Bukele em troca de dinheiro e vantagens nas prisões. O presidente de El Salvador negou repetidas vezes haver qualquer pacto.

Acordo de Trump com Bukele estaria contrariando promessa de "erradicar" a MS-13. O New York Times ainda apontou que o presidente dos Estados Unidos prometeu durante muitas vezes acabar com a gangue no país. No entanto, com o pacto feito com o presidente de El Salvador, as investigações de líderes de alto escalão estariam ameaçadas, além de que outros réus podem estar menos propensos a cooperar ou testemunhar no tribunal.

*Com informações da AFP