Sob a sombra de Trump, Brics se reúne no Rio sem Putin e Xi Jinping

Imagem: Reprodução/X

Cristina Kirchner: Visita de Lula foi 'ato político'

Lula visitou ontem a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpre em casa a pena de seis anos de reclusão por corrupção. Foi "ato político de solidariedade", disse Kirchner. "Além de prestar minha solidariedade (...), desejei toda a força para seguir lutando com a mesma firmeza que tem sido a marca de sua trajetória na vida e na política", disse Lulas nas redes sociais. O evento ocorreu após a cúpula do Mercosul. Lula não teve reuniões bilaterais com Javier Milei. No ano passado, o presidente argentino faltou ao encontro do bloco e se reuniu com Bolsonaro em Santa Catarina.

Imagem: WTT / Divulgação

EUA barram entrada de mesatenista brasileiro por visita a Cuba

O mesatenista Hugo Calderano teve seu visto de entrada nos EUA negado e ficou de fora do WTT Grand Smash, em Las Vegas, que teve início ontem. A autorização foi negada porque Calderano, terceiro no ranking mundial, viajou a Cuba em 2023, para um outro torneio. Calderano, que tem passaporte português, pediu o seu visto pela via rápida disponível aos cidadãos europeus e não obteve resposta. Quando descobriu o problema, pediu uma reunião consular, mas não havia mais tempo para a emissão da autorização.