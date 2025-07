Trevisan: foto de Lula com Kirchner é 'sutil devolução às ofensas de Milei'

A gente tem que lembrar um detalhe sobre o Lula que eu acho interessante. É um traço de personalidade. O Lula ficou muito agradecido de uma visita que o Alberto Fernández fez a ele lá [na prisão] em Curitiba, ele achou que isso tinha sentido.

Eu acho que tem sentido também que a Corte Argentina pensou duas vezes e não cutucou a onça com vara curta. Colocou a Cristina em prisão domiciliar.

Política é um jogo complicado, difícil de imaginar, né? Por que a Corte fez isso? Porque tem força política por trás da Cristina. O Lula, de alguma forma, preservou um capital de influência no peronismo que ainda tem força na Argentina. Milei se aproveitou de uma divisão do peronismo para chegar ao poder. Todo mundo mais ou menos sabe disso.

Leonardo Trevisan, professor de relações internacionais

Veja a íntegra do programa: