Trump se diz disposto a permitir que imigrantes permaneçam em fazendas

Medida contrasta com tom rígido adotado por Trump em relação a imigrantes. A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, lidera os esforços para deportar pessoas que entram ilegalmente nos EUA.

Trump também afirmou que irá tratar com a indústria hoteleira sobre o tema. Em meados de junho, um e-mail interno visto pela Reuters orientava as autoridades de imigração a suspenderem em grande parte as operações em fazendas, hotéis, restaurantes e frigoríficos. A informação foi confirmada à agência de notícias por um funcionário sênior de Trump e uma fonte familiarizada com o assunto.

A orientação partiu do próprio Trump e veio após as operações anti-imigração se tornarem mais agressivas. Segundo a fonte ouvida pela Reuters, o presidente dos EUA não estava ciente da extensão do esforço de fiscalização e, "assim que isso chegou a ele, ele recuou."

Em 12 de junho, Trump disse que emitiria um decreto para lidar com os impactos da repressão à imigração nos setores agrícola e hoteleiro, o que ainda não aconteceu. Ambas as áreas são fortemente dependentes da mão de obra imigrante.

Batidas da imigração assustam trabalhadores

Segundo Douglas Holtz-Eakin, ex-diretor do Escritório de Orçamento do Congresso, 80% dos trabalhadores agrícolas dos EUA são estrangeiros. Destes, quase metade são imigrantes ilegais. A redução da força de trabalho pode causar, inclusive, aumento dos preços dos alimentos aos consumidores. "Isso é ruim para as cadeias de suprimentos, ruim para a indústria agrícola", afirmou Holtz-Eakin à Reuters.