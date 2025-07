Após ser atacado pelos EUA, líder supremo do Irã reaparece em público

O líder supremo do Irã, aiatolá Seyyed Ali Khamenei, voltou a aparecer em público hoje durante uma cerimônia religiosa em Teerã, capital do país.

O que aconteceu

Aiatolá participou de uma cerimônia que marcou mais um aniversário da morte de Imam Hussein, neto do profeta Maomé, no ano de 680. Um vídeo exibido pela TV estatal mostra Khamenei cumprimentando fiéis em uma mesquita, durante cerimônia pelo aniversário da morte de Hussein.

Última aparição do aiatolá havia sido no final de junho, em uma mensagem de vídeo gravada. No vídeo, ele afirmou que o ataque americano a instalações nucleares do país não provocou "nada significativo".