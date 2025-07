Cidade egípcia perdida de 2.500 anos é encontrada por arqueólogos

Uma grande construção com piso de gesso calcário e pilares maciços faz parte do complexo observado durante as escavações. As instalações datam de meados do Período Ptolomaico, que se estendeu até 30 a.C. Segundo Nielsen, a construção está localizada do outro lado de uma estrada ao templo de Wadjet, divindade tida como a padroeira da cidade.

O uso desta rota cerimonial foi reduzido em meados do Ptolomaico. Conforme os especialistas, a interrupção deste costume ilustra as mudanças nas paisagens religiosas do antigo Egito.

À esquerda, o "stela" encontrado. À direita, o instrumento conhecido como sistro Imagem: Divulgação/Universidade de Manchester

Um dos objetos mais curiosos encontrados na missão foi uma panela, posicionada sobre uma lareira. À BBC, Nielsen contou que a panela continha os ossos de tilápia, no que seriam os restos de um ensopado. Ao lado da panela, havia travessas onde o pão teria sido fermentado ao sol.