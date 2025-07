Acampamento cristão no Texas onde crianças morreram tem quase 100 anos

O acampamento de verão, no Texas (EUA), onde três crianças morreram e outras 20 estão desaparecidas após uma enchente, é um local quase centenário, fundado em 1926.

O que aconteceu

Conhecido como Camp Mystic, o acampamento fica em uma região montanhosa do condado de Kerrville e às margens do rio Guadalupe. As águas do rio subiram mais de seis metros em menos de duas horas e transbordaram.

O Mystic é um colônia de férias cristã e particular para meninas no verão. Há mais de 30 atividades para as crianças escolherem, como cerâmica, tiro com arco, basquete, aulas de arte, coral, culinária, canoagem e caiaque.