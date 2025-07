Corpos de 3 meninas que estavam em acampamento no Texas são identificados

Horas antes, a tia da garota havia feito um pedido de oração na mesma rede social. "Estendo este pedido à minha comunidade do Facebook para que nos ajude com pensamentos positivos e orações para que minha sobrinha, Renee, volte para casa sã e salva. Ela é uma das desaparecidas do Camp Mystic. Se puder, junte-se a nós em oração por seu retorno em segurança. O poder da oração é a força mais poderosa deste mundo", escreveu Michelle Freed Salta.

A família confirmou a localização do corpo ao jornal "The Washington Post". Ainda pelo Facebook, o tio de Renee pediu que continuem as orações pelas outras famílias afetadas. "Somos gratos por saber que ela estava com os amigos e vivendo um dos melhores momentos de sua vida, como mostra essa foto de ontem. Ela estará para sempre vivendo sua melhor versão no Acampamento Mystic. Pedimos que continuem orando pelas outras famílias em Kerrville", publicou.

A avó de Sarah Marsh também usou o Facebook para confirmar a morte da menina de 8 anos. "Nossa Sarah se foi", escreveu em uma publicação. Em seguida, fez um post mais longo com diversas imagens da menina. "Obrigado por todo o amor e pelas mensagens de carinho! Sempre nos sentiremos abençoados por termos tido esse lindo e vibrante raio de luz em nossas vidas. Ela viverá para sempre em nossos corações! Te amamos muito, doce Sarah", publicou.

Janie Hunt, 9, também foi localizado. Na sexta-feira, após a catástrofe, a mãe da menina disse à "CNN" que ainda não tinha informações, que estava "apenas rezando".

Alagamento deixa desaparecidos e mortos

Mais de 20 meninas estão desaparecidas. Veículos de imprensa informam números diferentes —o jornal americano New York Times fala em 25 desaparecidas, e a agência de notícias Reuters, em 23. As crianças estavam no acampamento cristão de Camp Mystic, no condado de Kerr, às margens do Rio Guadalupe, que subiu mais de seis metros em menos de duas horas e transbordou.