Enchentes no Texas deixam 24 mortos e mais de 20 meninas desparecidas

Nível do Rio Guadalupe subiu de 2,1 metros para 8,8 metros em curto intervalo de tempo. De acordo com a CNN, a força da água surpreendeu moradores e equipes de emergência. Vídeos publicados em redes sociais mostram casas e árvores arrastadas pela cheia súbita.

Chuvas foram mais intensas que o previsto. Tempestades entre a noite de quinta e a manhã de ontem despejaram volumes muito acima do esperado. As chuvas atingiram dois braços do rio, que se uniram e causaram a inundação.

Cidade no Texas foi tomada por enchente repentina. Kerrville, no centro do estado, foi uma das áreas mais afetadas após fortes chuvas elevarem o nível do Guadalupe. A água invadiu a cidade durante a madrugada de ontem.

Moradores tiveram que fugir de barco e passaram até por linhas de energia caídas para se salvar. "Tivemos que dirigir sobre linhas de energia energizadas para sair daqui, porque a única outra maneira de ir era debaixo d'água", relatou Candice Taylor a uma afiliada da CNN americana.