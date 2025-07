EUA buscam crianças desaparecidas em enchente que deixou dezenas de mortos

Pedestres passam por destroços das chuvas que atingiram o Texas e deixaram dezenas de mortos Imagem: 05.jul.25 - Marco Bello/Reuters

Corpos de quatro meninas, que tinham entre 8 e 9 anos, foram encontrados hoje. Elas estavam em um acampamento de verão no condado de Kerr. Conhecida como Camp Mystic, a colônia de férias funciona há 100 anos às margens do rio Guadalupe, que transbordou rapidamente com as chuvas.

As famílias de Renee Smajstrla e Sarah Mars, que tinham 8 anos de idade, confirmaram as mortes nas redes sociais. A mãe de Janet Hunt, 9, informou a morte da filha à CNN. A família de Lila Bonner pediu privacidade em meio ao "luto inimaginável". As buscas por outras 27 crianças continuam em andamento. Uma das sobreviventes disse à mãe que conseguiu escapar quebrando a janela da cabana onde dormia.

Total de desaparecidos ainda é incerto. O vice-governador do Texas, Dan Patrick, pediu orações. "Daquelas de se ajoelhar mesmo, para que a gente encontre essas meninas", afirmou. "Não vamos parar até encontrarmos todos os desaparecidos", disse W. Nim Kidd, chefe da Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas em entrevista a jornalistas.

Chefe dos Bombeiros Voluntários da Área de Marble Falls também está desaparecido. Segundo uma autoridade do condado de Burnet, acredita-se que Michael Phillips estivesse dirigindo um veículo de emergência para atuar em um resgate na região e tenha sido arrastado pela correnteza.

Governo declarou situação de desastre