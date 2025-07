Israel enviará delegação ao Qatar para negociar cessar-fogo com Hamas

Israel decidiu hoje enviar uma delegação a Doha, capital do Qatar, para negociar um acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas. A informação foi dada pelo gabinete de um alto ministro israelense ao jornal "The Times of Israel".

O que aconteceu

Equipe de negociação deve viajar hoje à noite ou amanhã. A medida foi influenciada pela sinalização positiva do Hamas para "começar imediatamente" as negociações acerca de uma trégua na Faixa de Gaza, informou o portal N12. Ontem, o grupo comunicou que aceitou uma proposta dos EUA de 60 dias de trégua, durante a qual o Hamas libertaria metade dos reféns israelenses ainda vivos em troca da libertação de presos palestinos detidos por Israel.

Decisão ocorre antes de encontro entre Israel e EUA. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu viajará a Washington, onde deve se encontrar com Donald Trump na segunda-feira. Questionado sobre o anúncio do Hamas, o presidente americano disse ontem não estar a par ainda da resposta, mas manifestou satisfação. "Precisamos acabar com isso. É necessário que algo seja feito por Gaza", disse.