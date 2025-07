Polícia da Colômbia prende quinto suspeito de ataque a senador Miguel Uribe

A polícia da Colômbia capturou hoje o quinto suspeito de participar do ataque ao senador e pré-candidato presidencial Miguel Uribe.

O que aconteceu

Elder José Arteaga, conhecido como "El Costeño", é acusado de organizar o ataque contra Uribe. Segundo a polícia, Arteaga organizou o antes, o durante e o depois do atentado, incluindo a entrega da arma ao suspeito que atirou no senador.

Arteaga faz parte do grupo de autores intelectuais do atentado. O diretor da Polícia Nacional, general Carlos Fernando Triana, descreveu Arteaga como o líder do grupo criminoso que cometeu o ataque contra o senador.