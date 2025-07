'Saímos pela janela': menina fala sobre fuga de enchente em acampamento

Para escapar, as crianças se machucaram e enfrentaram o frio. Clementine contou à mãe que teve medo de morrer e que saiu do alojamento descalça. "As pedras machucavam muito meus pés, e eu estava com muito frio, tremendo. Quando chegamos ao topo da montanha, ficamos todos encolhidos, tremendo e cantando no escuro. Mãe, eu achei que ia morrer de tanto medo."

As chuvas continuaram intensas na região durante toda a madrugada. Clementine disse que os trovões e relâmpagos eram ensurdecedores. Com a chegada do dia, e um pouco de luz para guiá-las, as meninas conseguiram se abrigar no refeitório. "Ficamos sentadas no escuro. Conseguiram roupas secas para mim. Todos nós só ficamos ali, esperando e esperando por horas. Depois, disseram que iríamos embarcar em helicópteros", contou.

A mãe de Clementine agradeceu à orientadora das crianças pelas ações durante o resgate. A filha disse que Annabelle foi maravilhosa. "Annabelle, você é uma heroína. Nossas orações vão para os que ainda estão desaparecidos. Oramos pelos que foram resgatados. Oramos pela família Eastland. Dick Eastland [diretor do acampamento, que morreu nos alagamentos], você foi um herói. Tudo isso é doloroso demais", declarou Kristin.

Corpos de quatro meninas foram encontrados

Pelo Facebook, o tio de Renee Smajstrla, 8, anunciou que o corpo dela havia sido localizado. "Obrigado a todos os nossos amigos e familiares por todas as orações e mensagens. A Renee foi encontrada e, embora não tenha sido o desfecho pelo qual oramos, a mobilização nas redes sociais provavelmente ajudou os socorristas a identificá-la rapidamente", escreveu Shawn Salta.