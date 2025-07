Sem Rússia e China, o que será decidido no encontro do Brics?

A cúpula do Brics se reunirá neste final de semana, no Rio de Janeiro, para debater assuntos que vão de economia à saúde, além dos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. Está prevista a participação de quase todos os líderes dos países que compõem o bloco, à exceção dos presidentes das maiores economias: Xi Jinping, da China, e Vladimir Putin, da Rússia.

O que será debatido no encontro

Presidência brasileira do Brics quer declaração final de consenso entre líderes para demonstrar coesão. O documento prevê apoio ao multilateralismo, à COP30, à reforma das instituições globais, como no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas), e uma parceria para pesquisas e combate a doenças geograficamente determinadas, temas considerados prioritários da agenda brasileira.

Guerra comercial iniciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a instabilidade no Oriente Médio, estarão em debate. Palácio do Planalto quer manter o foco nas mensagens que precisam ser emitidas em prol do multilateralismo e da paz global, além do apoio às prioridades do grupo. Há expectativa de que a declaração final do encontro faça menção ao conflito entre Irã e Israel, por exemplo.