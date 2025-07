Após dezenas de mortes, Texas busca desaparecidos à espera de mais chuva

Ele recuperou pertences da garota no meio da lama. Michael encontrou uma toalha com o nome dela, uma pulseira e uma foto da família que ela havia levado para a viagem.

Buscas por conta própria são limitadas por falta de recursos. Michael saiu de Austin, capital do Texas, a 150 km do local do acampamento. Ele revirou pertences e escombros, mas deixou os locais mais complicados para as equipes de resgate, por não ter equipamento. "Estamos buscando onde ela poderia ser encontrada com vida", disse, muito emocionado.

Jovem mandou mensagem aos pais antes de desaparecer. "A água está nos levando", disse Joyce Bandon, 21, na última mensagem que enviou à sua família. Ela estava em uma casa situada às margens do rio Guadalupe. Parentes e amigos se mobilizaram para encontrar a jovem, que estava com três amigos na casa de campo de um deles, onde o grupo passava o feriado nacional de 4 de julho. Choveu com força durante toda a noite e, aparentemente, os amigos não conseguiram buscar um refúgio a tempo.

Papa Leão 14 manifestou solidariedade durante a tradicional oração semanal no Vaticano. Ele citou especialmente as famílias das meninas desaparecidas em um acampamento de verão. "Gostaria de expressar minhas sinceras condolências para todas as famílias que perderam alguém que amavam, em especial suas filhas, que estavam em um acampamento de verão", afirmou o líder religioso, que é norte-americano