Cabeça de múmia que se move e visão: como é achado o sucessor do Dalai Lama

O atual Dalai Lama já havia declarado anteriormente que era possível que, quando o momento chegasse, não houvesse sucessor. De acordo com o budismo, as reencarnações só são necessárias enquanto houver karmas ou emoções destrutivas de que um ser deve se libertar.

Para os tibetanos, este Dalai Lama, que completa 90 anos hoje, é o 14º. Como os antecessores, ele é uma reencarnação de uma entidade conhecida como Avalokiteshvara, um ser iluminado de grande compaixão que atua há séculos como líder político e espiritual do povo do Tibete.

Como foi feito o reconhecimento do atual Dalai Lama?

Após a morte de um Dalai Lama, monges de senioridade recebem "sinais" de onde o líder religioso encarnou. Além disso, o antecessor pode deixar pistas de onde poderá ser encontrado novamente. No caso do antecessor do atual Dalai Lama, sua cabeça estava virada para o sul, mas se virou para o nordeste durante o processo de mumificação —o que sinalizaria onde a criança (reencarnação do Dalai Lama) estaria.

O lama regente após a morte do 13º Dalai Lama teve uma visão. Ao olhar para as águas de um lago sagrado, Lhamoi Lhatso, ele viu as letras tibetanas "Ah", "Ka" e "Ma" flutuando, além de uma imagem de um monastério de três andares com um telhado turquesa e dourado, um caminho que levava a um monte e uma casa pequena com calhas de formatos estranhos, narra o site do atual líder.

O monge teve convicção de que a letra "Ah" se referia a Amdo, uma província no nordeste do Tibete como a cabeça do antecessor indicou. Por isso, uma equipe de buscas foi enviada para lá. O processo de decifrar a visão ainda continuou, chegando-se à conclusão de que "Ka" deveria indicar o mosteiro de Kumbum, que tinha três andares e um telhado turquesa. Os monges passaram então a procurar montes em vilarejos e a pesquisar as casas ao redor para encontrar uma que correspondesse ao formato da visão.