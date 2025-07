Como polícia britânica resolveu 'cold case' de quase 60 anos

Louisa Dunne foi encontrada morta em sua casa, na Britannia Road, em Bristol Imagem: Divulgação/Avon and Somerset Police

Caso foi reaberto em 2023. O caso passou a ser analisado pela Equipe de Revisão de Crimes Graves (MCRT, na sigla em inglês). A equipe é responsável pela revisão de todas as investigações de assassinato não solucionadas no Reino Unido.

Especialistas revisaram 20 caixas com materiais originais do caso. Também avaliaram 1.300 depoimentos da época. Segundo comunicado oficial publicado pela Avon and Somerset Police, a polícia civil local, a MCRT enviou uma série de objetos relacionados ao caso para novas análises forenses.

Entre os itens, estava a saia azul que Louisa usava no momento do crime. Segundo o jornal britânico The Guardian, os especialistas encontraram vestígios de sêmen na peça de roupa. O material genético também foi encontrado em fios de cabelo de Louisa coletados após sua morte.

DNA encontrado na saia e no cabelo foi comparado ao banco de dados nacional. Os resultados correspondiam a Ryland Headley, cujo perfil foi inserido no sistema em 2012, após um incidente sem relação ao caso de Louisa. "[O resultado tem] uma probabilidade um bilhão de vezes maior do DNA ser de Ryland Headley do que de qualquer outra pessoa", diz o comunicado.