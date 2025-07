Cúpula do Brics começa hoje com multilateralismo e IA em evidência

O ministro também defendeu avanços na cooperação tributária internacional. Segundo ele, o compromisso do Brics de apoiar a criação de uma convenção da ONU é um passo decisivo para a construção de um sistema fiscal global "mais inclusivo, justo, eficaz e representativo - uma condição para que os super-ricos do mundo todo finalmente paguem sua justa contribuição em impostos".

Brics fez declaração conjunta em apoio à convenção da ONU. A fala de Haddad se refere ao texto, divulgado ontem, no qual o bloco defende uma nova arquitetura tributária global baseada em equidade, soberania e justiça fiscal. O Brics destaca a importância de tributar "pessoas físicas de alto patrimônio líquido".

A Cúpula do Brics começa às 9h30. A primeira atividade é uma cerimônia oficial de chegada dos chefes de Estado. Durante o dia, haverá ainda uma plenária sobre paz e segurança, debate sobre multilateralismo, economia e inteligência artificial.

Presidentes da China e da Rússia estarão ausentes. Dos líderes que compõem o bloco, apenas Xi Jinping e Vladimir Putin não compareceram. O presidente chinês será representado pelo primeiro-ministro Li Qiang, e o líder russo participará por videoconferência — Moscou enviou o chanceler Sergey Lavrov. As ausências foram interpretadas pelo jornal The Guardian como um sinal de possível enfraquecimento do grupo.

O Brics é um bloco que reúne representantes de 11 países membros permanentes. São eles Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Indonésia. Os 11 países representam 39% da economia mundial, 48,5% da população do planeta e 23% do comércio global. Em 2024, países do Brics receberam 36% de tudo que foi exportado pelo Brasil, enquanto nós compramos desses países 34% do total do que importamos.