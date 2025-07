IA, reforma da ONU e multilateralismo: a declaração dos países do Brics

Solução de dois Estados

Brics defendem criação de Estado palestino. Com a entrada do Irã no Brics, houve tensão nos bastidores para se chegar a um consenso na declaração conjunta, como mostrou reportagem da Folha de S. Paulo. O Irã não reconhece o estado de Israel e está envolvido no conflito, mas foi voto vencido. O documento também condenou os ataques contra o território iraniano, e solicitou a retirada das forças israelenses dos territórios palestinos ocupados.

Defesa do multilateralismo

Sem citar os Estados Unidos, os países condenaram a imposição de tarifas unilaterais. "A proliferação de ações restritivas ao comércio, seja na forma de aumento indiscriminado de tarifas e de medidas não-tarifárias, seja na forma de protecionismo sob o disfarce de objetivos ambientais, ameaça reduzir ainda mais o comércio global", diz o documento.

Os Brics se comprometeram a promover um sistema tributário internacional justo. "Reiteramos nosso compromisso com a transparência fiscal e com a promoção do diálogo global sobre tributação eficaz e justa, aumentando a progressividade e contribuindo para os esforços de redução da desigualdade", diz a declaração.

Meio Ambiente

Os países se comprometem a cumprir as metas do Acordo de Paris e a garantir transição energética justa e inclusiva. O documento, no entanto, reconhece que os combustíveis fósseis ainda são parte importante da matriz energética mundial para as economias em desenvolvimento.