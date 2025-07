Homem resgata crianças e mulheres pela janela durante incêndio em Paris

Um homem resgatou uma família de um prédio durante um incêndio em Paris, anteontem. Vídeo mostra momento em que ele fica sobre a borda estreita do edifício e pega crianças pela janela.

O que aconteceu

Quatro crianças e duas mulheres foram resgatadas. Elas estavam em um apartamento no sexto andar do prédio que fica na 18ª divisão administrativa da capital francesa. O fogo começou no segundo nível do edifício.

Ao ver a cena, o vizinho Fousseynou Samba decidiu socorrê-las. Homem ficou a cerca de dez metros de altura, na borda do prédio. Ele se equilibrou em um espaço estreito entre as janelas do apartamento dele e da família. Primeiro, pegou as crianças menores, entregando-as para outra pessoa que estava em sua casa. Depois, ajudou outras duas crianças maiores e as mulheres a entrarem em seu apartamento.