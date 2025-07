Na cúpula do Brics, Lula pede reforma do Conselho de Segurança da ONU

O Conselho de Segurança da ONU é composto de cinco membros permanentes. China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos têm poder de veto. Outros dez membros são rotativos, com mandatos de dois anos.

O presidente Lula defendeu inclusão de novos membros. Lula afirmou que incluir países da Ásia, da África, da América Latina e do Caribe no Conselho não é só uma questão de justiça, mas de garantir a sobrevivência da ONU.

Adiar esse processo torna o mundo mais instável e perigoso. Cada dia que passamos com uma estrutura internacional arcaica e excludente é um dia perdido para solucionar as graves crises que assolam a humanidade.

Presidente Lula

Direito internacional

O presidente destacou, ainda, a escalada de conflitos no mundo e disse que a recente decisão da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) de aumentar gastos militares alimenta uma corrida armamentista. No final de junho, os líderes dos 32 países que compõem a organização concordaram em elevar os gastos com defesa para 5% do PIB (Produto Interno Bruto) de cada país até 2035. Para Lula, o direito internacional se tornou "letra morta" junto com a solução pacífica de conflitos.