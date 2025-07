Lula defende criação de Estado palestino e fim da guerra na Ucrânia

Em discurso hoje na abertura da reunião de cúpula do Brics, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a criação de um Estado palestino e o fim da guerra na Ucrânia.

O que aconteceu

O petista disse que nada justifica as ações terroristas do Hamas, mas que não é possível permanecer indiferente ao genocídio praticado por Israel. Ele afirmou ainda que o governo brasileiro denunciou as violações ao território do Irã, assim como da Ucrânia.