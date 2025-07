Mulher morre em forte tempestade no norte da Itália; sul vive onda de calor

Fortes chuvas também atingem o leste de Vêneto. Mau tempo na região atingiu áreas ao redor das cidades de Belluno e Vicenza, segundo a agência de notícias italiana Ansa. Em partes da Toscana, que também foi atingida, houve quedas de árvores.

No sul da Itália, calor predomina. As temperaturas permaneceram próximas a 30ºC em grande parte do sul e centro da Itália, incluindo a capital Roma. A onda de calor no início do verão em grande parte da Europa já foi associada a pelo menos oito mortes, segundo autoridades.

*Com informações da Reuters