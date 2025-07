Papa Leão 14 lamenta mortes por enchentes no Texas: 'Rezamos por eles'

Pelo menos 52 pessoas, incluindo 15 crianças, foram confirmadas como mortas após o desastre, segundo autoridades. As buscas por sobreviventes entraram hoje no 3º dia, mas as possibilidades de achar pessoas com vida diminuem com o passar das horas.

Há previsão de mais chuva hoje na região do Texas, o que pode agravar a situação. De acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, há possibilidade de tempestades em Austin, San Antonio e áreas vizinhas, com volumes que podem chegar a 250 mm. "Estamos meio saturados agora. Portanto, qualquer quantidade adicional pode causar inundações", afirmou o meteorologista Jason Runyen ao jornal americano New York Times.