Professora procura mãe e mais 4 parentes levados pela enchente no Texas

Uma professora do Texas procura a mãe e outros quatro familiares, levados pela enchente que atingiu parte do estado norte-americano. Uma prima, arrastada por quilômetros rio abaixo, sobreviveu. O jornal The New York times publicou a história da família.

O que aconteceu

Parentes de Hailey Chavarria, 28, passaram o feriado da Independência dos EUA (4 de Julho) em um acampamento próximo ao rio Guadalupe. Segundo a professora, a família costumava viajar junta, mas ela disse acreditar que era a primeira vez eles estavam acampando na região de Kerrville —uma das cidades mais atingidas.

Seis familiares de Chavarria foram levados pela enchente. Cinco deles —a mãe, a tia, os maridos delas e uma prima— permanecem desaparecidos três dias depois de a inundação atingir o acampamento onde estavam.