Vídeo mostra transbordamento de rio no Texas em menos de 10 minutos; veja

Número de mortos era de pelo menos 81 na noite de hoje. Do total, ao menos 28 são crianças. As equipes de resgate procuravam dez crianças e uma monitora de uma colônia de férias cristã para meninas conhecida como Camp Mystic.

Ao menos 41 pessoas estão desaparecidas. O total de desaparecimentos, no entanto, pode ser muito maior, afirmou o governador do Texas, Greg Abbott. Cães farejadores são usados pelas equipes de resgate. Com o passar das horas, no entanto, a chance de encontrar alguém vivo diminui

Texas está sob alerta de novas chuvas. Há possibilidade de tempestades em Austin, San Antonio e áreas vizinhas, com volumes que podem chegar a 250 mm, de acordo com o Serviço Meteorológico dos EUA. "Estamos meio saturados agora. Portanto, qualquer quantidade adicional pode causar inundações", afirmou o meteorologista Jason Runyen ao jornal The New York Times.