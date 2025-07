Rússia ataca Ucrânia e reivindica domínio de cidade do centro-leste do país

Novos ataques russos com drones causaram a morte de ao menos quatro pessoas e deixaram outras 32 feridas na Ucrânia nesta segunda-feira (7).

Além da ofensiva, a Rússia reivindicou o controle da região ucraniana de Dnipropetrovsk.

O que aconteceu

A ofensiva da Rússia contra a Ucrânia atingiu diversas partes do país hoje. Os drones foram lançados no interior do país e na capital Kiev, onde a prefeitura informou haver danos, mas sem vítimas.