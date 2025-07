Tragédia no Texas: como era o acampamento cristão onde 27 morreram

Meninas participam de cerimônia nas instalações do Camp Mystic Imagem: Divulgação/Camp Mystic

Monitoras são remuneradas pelo trabalho no acampamento. Segundo o portal do Camp Mystic, o valor pago depende do ano em que a monitora está na faculdade. Experiências anteriores no Mystic também podem elevar o salário recebido. Entre as posições oferecidas pelo acampamento, estão: enfermeira, assistente de enfermagem, babá, cuidador de cavalos e contador.

Camp Mystic confirmou mortes

Uma das participantes do acampamento narrou que o local ficou "completamente destruído". Elinor Lester, 13, contou que as meninas mais velhas ficavam instaladas em uma área elevada, conhecida como Senior Hill. As cabanas das crianças mais novas ficavam na margem do rio Guadalupe e foram as primeiras a serem destruídas pela inundação.

Segundo Elinor, o complexo ficou sem água potável, eletricidade e internet. Cerca de 750 garotas estavam no local na semana passada, conforme Dan Patrick, vice-governador do Texas.