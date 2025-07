DNA de egípcio que viveu há 4.500 anos revela ancestralidade surpreendente

Esta conclusão pode ser alcançada por meio da comparação da sequência genética do egípcio com aquela dos primeiros agricultores do Neolítico no norte da África, há 6.000 anos. Já o restante do DNA também tem semelhanças com o dos sumérios, embora ainda não esteja claro se é uma ligação genética direta entre eles e os antigos egípcios, como artefatos antigos sugerem, ou se o homem teria origens em outra população mesopotâmia que ainda não foi sequenciada.

Corpo tinha marcas de sua vida, mesmo após mais de quatro milênios

O oleiro teria crescido no Egito, apontaram sinais ligados à dieta e ao ambiente em seus dentes. Ou seja, foram seus ancestrais que teriam migrado para a África e não ele mesmo.

Seus ossos ainda tinham marcas de músculos utilizados para ficar sentado em superfícies duras por longos períodos com os braços fazendo repetitivos movimentos de vai-e-volta, o que sugeriu aos estudiosos a sua profissão. Evidências de artrite e osteoporose sugeriram que ele teria por volta de 60 anos. Mais pistas de seus restos mortais e de seu túmulo levaram ao sexo, altura e estilo de vida.

Este indivíduo passou por uma jornada extraordinária. Ele viveu e morreu durante um período crítico de mudanças no Antigo Egito, seu esqueleto foi escavado em 1902 e doado ao Museu de Liverpool, onde ele sobreviveu aos bombardeios durante a Blitz [na Segunda Guerra] que destruíram a maior parte dos restos mortais em sua coleção. Nós agora fomos capazes de contar parte da história deste indivíduo, descobrindo que parte de sua ancestralidade veio do Crescente Fértil, destacando uma miscigenação entre grupos desta época.

Linus Girland Flink, coautor da pesquisa e pesquisador visitante da Liverpool John Moores University, em comunicado à imprensa.

Cientistas ressaltam que apenas um genoma não é o suficiente para concluir qual era a composição e as origens da população do Egito Antigo. É preciso estudar o DNA de mais restos mortais da região —e a esperança é que eles possam também ajudar a esclarecer quando os fluxos migratórios do Oriente Médio para o norte da África (e as miscigenações subsequentes) teriam começado.