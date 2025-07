Após explorar caso Epstein, governo Trump nega existência de lista

Nova investigação corrobora conclusão de legista sobre suicídio. Mesmo com a análise profissional e sem provas de um suposto assassinato, a teoria foi usada diversas vezes pela campanha de Trump nas eleições do ano passado.

Uma das nossas maiores prioridades é combater a exploração infantil e fazer justiça às vítimas. Perpetuar teorias infundadas sobre Epstein não serve a nenhum desses propósitos.

Memorando sobre o caso Epstein, obtido pela Axios

Em campanha, Trump afirmou que divulgaria registros se fosse eleito

Na época, a procuradora-geral Pam Bondi chegou a dizer que a suposta lista de personalidades envolvidas no caso estava "em cima da mesa" dela. Ela culpou o FBI por não cumprir seu papel e não fornecer o conjunto de documentos relacionados ao caso. O diretor do FBI, Kash Patel, e o vice-diretor Dan Bongino foram atacados por apoiadores do presidente.

Liberar a íntegra dos documentos do caso Epstein era uma das promessas de Trump. No entanto, a Casa Branca divulgou em fevereiro apenas uma pequena parte dos arquivos com dados da investigação conduzida pelas autoridades norte-americanas e reteve centenas de páginas do processo, que seguem sob sigilo.

Musk acusou Trump de integrar lista

Elon Musk acusou Trump de participação no escândalo sexual. Acusação foi feita quando o dono da SpaceX rompeu laços com o presidente e deixou seu governo, em maio.