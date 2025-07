Lula diz que Brics incomodam e rebate ameaça de Trump: 'Irresponsável'

Vamos ser francos, o que está acontecendo em Gaza já passou da capacidade de compreensão de qualquer mortal no planeta Terra. Dizer que aquilo é uma guerra contra o Hamas e só se mata inocente, crianças. E cadê a instituição multilateral pra colocar um fim nisso? A ONU deveria estar coordenando, mas a ONU não pode coordenar porque está envolvida nisso.

Presidente Lula

O que Lula disse no Brics

O presidente defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU e da Organização Mundial do Comércio. Lula afirmou que incluir países da Ásia, da África e da América Latina no Conselho de Segurança não é só uma questão de justiça, mas de garantir a sobrevivência da organização.

Adiar esse processo torna o mundo mais instável e perigoso. Cada dia que passamos com uma estrutura internacional arcaica e excludente é um dia perdido para solucionar as graves crises que assolam a humanidade.

Presidente Lula

O presidente disse que a paralisia da OMC e o avanço do protecionismo criam uma situação de "assimetria insustentável" para os países em desenvolvimento. Desde abril, o governo americano suspendeu sua contribuição financeira à organização.

Emergentes financiam mundo desenvolvido. Lula disse ainda que as estruturas do Banco Mundial e do FMI sustentam um "plano Marshall às avessas", em que as economias emergentes financiam os países desenvolvidos.