Verão na Europa: por que ar-condicionado não é comum por lá?

Ao menos oito pessoas já morreram devido ao calor extremo na Europa, onde as temperaturas estão ultrapassando os 40ºC. As ondas de calor não são novas na Europa, mas têm se intensificado. Apesar do cenário, há poucos lugares pelo continente com ar-condicionado.

O que aconteceu

Ar-condicionado não é comum na Europa. Segundo um levantamento da CNN, apenas 20% das casas na Europa são equipadas com ar-condicionado. No Reino Unido, por exemplo, o número cai para 5% enquanto na Alemanha é de 3%.

Grande parte do continente não precisava do equipamento. As ondas de calor sempre ocorreram nos países, mas, historicamente, não eram tão intensas como as de agora. Portanto, muitos europeus não tinham hábito de comprar o equipamento para casa, até porque uso desses aparelhos costumam encarecer a conta de luz. Apesar disso, segundo o EuroNews, o número de unidades do aparelho na Europa mais que dobrou desde 1990.