Trump ameaça países que adotem 'política antiamericanas' do Brics

Imagem: Carlos Barria - 2.abr.25/Reuters

EUA podem adiar tarifas previstas para quarta

Os EUA podem adiar por mais três semanas a entrada em vigor das chamadas "tarifas recíprocas", anunciadas por Donald Trump em abril. A possibilidade foi mencionada pelo secretário do Tesouro, Scott Bessent, ontem, em entrevista à CNN. 'O presidente Trump vai enviar cartas a alguns de nossos parceiros comerciais dizendo: Se não avançarem com as negociações, então no dia 1º de agosto vocês voltarão ao nível tarifário de 2 de abril', disse Bessent. A Casa Branca não confirmou a mudança no prazo. O Brasil, sujeito a uma taxa de 10%, é um dos países que ainda não fecharam um acordo com os EUA.

Imagem: Jack GUEZ / AFP

Hamas e Israel negociam cessar-fogo em Gaza

Hamas e Israel retomaram hoje negociações indiretas, no Qatar, sobre um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza proposto por Trump. A proposta incluiria trégua de 60 dias, a libertação de 10 reféns israelenses vivos, a devolução dos cadáveres de sequestrados e a libertação de palestinos detidos em Israel. O Hamas também exige a retirada de Israel, o fim dos ataques durante as negociações e o retorno da distribuição de ajuda pela ONU. Sem citar detalhes, Netanyahu disse que algumas condições do Hamas são inaceitáveis. Hoje, o líder israelense se reúne com Trump na Casa Branca.

Imagem: Reprodução/Twitter

Texas tem mais previsões de chuvas após mais de 80 mortes

Há previsão de mais chuvas para o Texas, onde enchentes já deixaram mais de 80 mortos e 40 desaparecidos desde sexta-feira. Do total de vítimas, pelo menos 28 são crianças - 27 delas, meninas que estavam em acampamento de férias no condado de Kerr, atingido pelas águas do rio Guadalupe, que subiram mais de oito metros em menos de uma hora. Ontem, o presidente Donald Trump negou críticas de que cortes de pessoal nas agências de prevenção de desastres teriam contribuído para a falta de aviso sobre os temporais para a população. "Não acredito nisso."