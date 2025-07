Netanyahu indica Trump ao Nobel da Paz durante jantar na Casa Branca

"É merecido. Você deve ganhar", disse Netanyahu. Trump então respondeu: "vindo de você, isto é muito significativo".

Até o momento, o comitê não confirmou a indicação oficialmente. Caso haja manifestação da entidade, este texto será atualizado.

O que é o Nobel da Paz

O prêmio é concedido a pessoas que tenham feito contribuições para promover a paz e acabar com conflitos no mundo. Contribuições em defesa dos direitos humanos e ajudas humanitárias são levadas em consideração na escolha do premiado.

Líderes políticos, professores universitários, parlamentares e juristas internacionais podem indicar nomes. Os membros do comitê, que tem sede na Noruega, avaliam as candidaturas com base numa série de prerrogativas que levam em consideração todo o esforço feito pelo indivíduo para promover a paz. O vencedor é escolhido em votação.