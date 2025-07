Brasileiro é internado em estado grave após incêndio em prédio na Irlanda

Ele, que é natural do Rio Grande do Norte, deu entrada no hospital como indigente. Os seus colegas de apartamento não tinham informações sobre quem eram os seus familiares, segundo publicações nas redes sociais.

Brasileiros que moram em Dublin fizeram campanha para encontrar a família dele. Os parentes de Ailton foram localizados dois dias após o incidente, mas não há informações sobre se eles conseguiram chegar à Irlanda para acompanhar o brasileiro. O UOL contatou o pai e uma tia de Ailton para saber mais informações sobre o estado de saúde do brasileiro. O espaço será atualizado se houver posicionamento.

Ailton está na UTI do hospital St James, referência em vítimas de queimaduras no país. Os pais dele são as únicas pessoas com autorização para visitá-lo, segundo amigos que publicaram vídeos nas redes sociais. O UOL buscou o Itamaraty para saber se o órgão está a par do caso, mas não recebeu retorno.