Ministro de Israel anuncia plano para confinamento de palestinos

Imagem: Marc Guelber/Sports Press Photo/Getty Images

Fluminense tenta vaga na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea

O Fluminense enfrenta hoje às 16h o Chelsea pela semifinal do Mundial de Clubes. O time dirigido por Renato Gaúcho terá dois desfalques: o zagueiro Freytes e o meio-campista Martinelli, suspensos com dois cartões amarelos. O time inglês também não poderá contar com Liam Delap e Levi Colwill pelo mesmo motivo. O vencedor enfrentará no domingo quem sair da partida de amanhã entre Real Madrid e PSG.

Imagem: Patrick Keely/Reuters

Sobe para 100 o número de mortos em enchentes no Texas

Subiu para mais de 100 o números de mortos pelas enchentes no Texas. O número inclui 28 meninas que estavam em um acampamento de férias às margens do rio Guadalupe, no condado de Kerry. A busca por desaparecidos entrou hoje no quinto dia. Segundo o climatologista Carlos Nobre, o desastre é fruto do aquecimento global. "Se continuarmos aquecendo o planeta, esses fenômenos se tornarão cada vez mais frequentes".