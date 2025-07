O que explica a enchente que matou dezenas de pessoas no Texas?

'Beco das inundações relâmpago'

Região do Texas tem clima semi-árido e enfrenta seca. Como choveu muito e a terra seca não tem grande capacidade de absorção, a água escoou rapidamente, elevando os nível dos riachos que correm entre os vales e colinas, explicou Alan Gerard, ex-diretor do departamento de análise e compreensão do Laboratório Nacional de Tempestades Severas da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional.

Até 1h10, o Guadalupe estava com um leito tranquilo. Às 4h30, registrava uma enchente violenta: havia mais água fluindo no rio do que a vazão média sobre as cataratas do Niágara, segundo o site Balanced Weather.

Kerr fica em área conhecida como Flash Flood Alley — beco das inundações relâmpago, em tradução livre para o português. A região tem colinas íngremes, favorecendo que a água dos riachos que correm entre elas se movam rapidamente quando chove forte.

Esta é talvez a parte do país mais vulnerável a enchentes repentinas. Devido ao terreno complexo, muitas colinas e vales que podem ser inundados, e que, muitas vezes, têm acesso à umidade do Golfo do México e do Pacífico Oriental. Assim, o rio Guadalupe passou de um rio tranquilo para uma parede d'água com elevação de 9 metros de altura em menos de uma hora.

Jon Porter, meteorologista-chefe da AccuWeather à AccuWeather Network.

Combinação de fatores levaram à tragédia

"Um desastre raramente é o resultado de uma falha ou evento, mas sim o resultado final de uma cascata de múltiplas coisas que dão errado", destacou Gerard. Segundo ele, além do grande volume de chuva e do terreno vulnerável, o fato de a enchente ter ocorrido de madrugada contribuiu para a sua gravidade. Nesta hora do dia, pessoas "estão dormindo e têm menos probabilidade de tomar medidas de proteção", afirmou.