Chuva derruba ponte entre China e Nepal; mais de 20 estão desaparecidas

Mais de 20 pessoas estão desaparecidas depois que uma forte chuva causou o transbordamento do rio Bhote Koshi, na região tibetana da China, e destruiu a "Ponte da Amizade" que liga o país ao Nepal.

O que aconteceu

Até o momento, 29 pessoas estão desaparecidas, sendo 11 do lado chinês e 18 no lado nepalês. O relevo montanhoso da região pode dificultar o trabalho de buscas. Entre os desaparecidos no Nepal estão seis trabalhadores chineses e três policiais, conforme a Autoridade Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres (NDRRMA) no X.

As vítimas estavam trabalhando na construção de um depósito interno de contêineres para fins comerciais. A obra, realizada com apoio chinês, fica a 80 quilômetros de Katmandu, disse Arjun Paudel, um oficial administrativo sênior do distrito de Rasuwa. "O rio também arrastou alguns contêineres com mercadorias importadas da China... Há uma grande perda (de propriedades) e estamos coletando detalhes", afirmou ele à Reuters.