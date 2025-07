Trump contrata negacionistas para derrubar regras contra efeito estufa

Steven Koonin considera as narrativas sobre mudanças climáticas alarmistas. Ele é autor do livro best-seller "Unsettled: What Climate Science Tells Us, What It Doesn't, and Why It Matters" (2021), que pode ser traduzido como "Incertezas: o que a ciência do clima nos diz, o que não diz e por que isso importa", em que defende a sua teoria. Foi subsecretário de Ciência no governo de Barack Obama (2009-2011) e é membro da Hoover Institution, organização de pesquisa conservadora ligada à Universidade de Stanford.

Para John Christy, modelos climáticos superestimam o aquecimento global. O climatologista afirma que a camada de ozônio é resistente aos gases de efeito estufa e duvida que a atividade humana seja responsável pelo aquecimento do planeta. Ele é professor da Universidade do Alabama e, junto com Roy Spencer, recebeu a medalha de Realização Científica Excepcional da Nasa pelo monitoramento de temperatura via satélite.

Já Roy Spencer defende que as nuvens influenciam mais o aquecimento global do que os humanos. Também segundo o meteorologista, o efeito estufa não configura uma emergência climática e pode até trazer benefícios. Por isso, ele defende que o corte de emissões de poluentes não justificam os custos econômicos. Assim como Christy, Spencer atua na Universidade do Alabama.

Documentos analisados pelo jornal norte-americano, no entanto, não especificam a atuação dos cientistas. A reportagem também não identificou se eles estariam sendo pagos.

Cientistas negam que são pagos pela colaboração. Consultados, Koonin e Christy disseram que não recebem salário, mas não especificaram as atividades desenvolvidas por eles. Já Spencer não se manifestou.

Trio pode estar envolvido na revogação de medida que regula emissão de gases do efeito estufa

Por meio da "Endangerment Finding" (determinação de perigo, em tradução livre), de 2009, os EUA regularam as emissões de gases do efeito estufa. A análise é o ponto de partida para a criação de diversas políticas climáticas federais criadas desde então.