Após Texas, chuvas chegam ao Novo México e deixam três mortos

Rio de Ruidoso subiu rapidamente para um recorde de 6,2 metros no pico da inundação. Quando as águas começaram a abaixar à noite, as buscas por sobreviventes nos escombros começaram.

Uma casa inteira foi vista sendo arrastada. O imóvel foi arrancado de sua fundação pela força das águas e avançou pelo rio Ruidoso, batendo nas árvores pelo caminho.

Casa afundada Imagem: Kaitlyn Carpenter via REUTERS

Incêndios há um ano na vila contribuíram para intensidade das enchentes. Danielle Silva, porta-voz do Departamento de Segurança Interna e Gestão de Emergências do Novo México, explicou que o fluxo da chuva foi agravada por uma paisagem que havia sido devastada pelas chamas no ano passado, causando a erosão do solo.

No Texas, 109 foram mortos

Hoje, 161 pessoas continuam desaparecidas, enquanto 109 pessoas foram encontradas mortas. Buscas entram em sexto dia com helicóptero, equipes de barco e até pessoas em cavalos. Além de equipes federais e estaduais, grupos de voluntários ajudam nas operações, informou Larry Leitha, xerife do condado de Kerr.