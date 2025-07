Bisão escorrega e morre 'derretido' em fonte termal de até 89ºC nos EUA

Um bisão morreu após escorregar acidentalmente para dentro da fonte termal Grand Prismatic Spring, informou a USGS (United States Geological Survey), instituição de pesquisa geológica do governo dos EUA.

O que aconteceu

O animal caiu acidentalmente na parte rasa da fonte termal no Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA. Assustado com a alta temperatura —a Grand Prismatic atinge até 89ºC, pouco abaixo do ponto de fervura da água em sua altitude—, ele tropeçou ao tentar sair e acabou indo parar em uma parte mais funda. O caso aconteceu em 21 de junho.