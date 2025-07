Número de mortos em enchentes no Texas chega a 120; 160 estão desaparecidos

Rio de Ruidoso subiu rapidamente para um recorde de 6,2 metros no pico da inundação. Quando as águas começaram a abaixar à noite, as buscas por sobreviventes nos escombros começaram.

Uma casa inteira foi vista sendo arrastada. O imóvel foi arrancado de sua fundação pela força das águas e avançou pelo rio Ruidoso, batendo nas árvores pelo caminho.

Incêndios há um ano na vila contribuíram para intensidade das enchentes. Danielle Silva, porta-voz do Departamento de Segurança Interna e Gestão de Emergências do Novo México, explicou que o fluxo da chuva foi agravada por uma paisagem que havia sido devastada pelas chamas no ano passado, causando a erosão do solo.

'Catástrofe que não se via há 100 anos'

Uma visão de drone mostra árvores caídas em Comfort, Texas Imagem: Marco Bello/Reuters

Presidente Donald Trump tem planos de visitar o local nesta sexta-feira. "É uma catástrofe como não se via há 100 anos, e é simplesmente atroz o que está acontecendo", disse Donald Trump a jornalistas em Nova Jersey, antes de embarcar em seu avião de volta para Washington.