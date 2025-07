Texas procura 161 desaparecidos após chuvas; mortos chegam a 109

Presidente Donald Trump tem planos de visitar o local nesta sexta-feira. "É uma catástrofe como não se via há 100 anos, e é simplesmente atroz o que está acontecendo", disse Donald Trump a jornalistas em Nova Jersey, antes de embarcar em seu avião de volta para Washington.

Ele anunciou ontem que assinou uma declaração de desastre para o condado de Kerr. "Essas famílias estão enfrentando uma tragédia inimaginável, com muitas vidas perdidas e muitas ainda desaparecidas", escreveu na rede social Truth Social. O republicano ainda reiterou que o governo federal está trabalhando com as autoridades estaduais e locais para lidar com os resgates e consequências do desastre.

O presidente norte-americano negou qualquer ligação entre os cortes orçamentários nos serviços meteorológicos nacionais e o número de vítimas. "Não acredito nisso", comentou, ao responder uma pergunta sobre a necessidade de recontratar uma parte do pessoal demitido pelos cortes.