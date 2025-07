Brasileira está desaparecida há 20 dias em Portugal; polícia investiga

A Polícia Judiciária de Portugal investiga o desaparecimento de uma maranhense que mora em Vila de Tabuaçu e não é vista há 20 dias.

O que aconteceu

Francisca Maria Sousa, de 44 anos, fez o último contato com a família no dia 20 de junho. ''Eu falei com ela nesse dia, por volta de 13h30 da tarde, ela estava bem, me pediu para mostrar a casa. Conversamos e ela disse que ligaria de novo mais tarde'', relembra a mãe, Maria da Conceição.

A mãe conta que ficou esperando pelo contato de Francisca no dia seguinte. Ela relata que a primeira mensagem que via toda manhã era o da filha, mas que estranhou ao não receber. ''Todo santo dia eu falava com ela. Todo tempo alegre e sorridente'', falou em vídeo publicado nas redes sociais.